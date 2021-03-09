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TRABZONSPOR

Trabzonspor yerel basını "Bu kez avlandık"

Trabzonspor yerel basını Bu kez avlandık
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan 'a yerel basından eleştiri geldi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzon'da yerel gazeteler 'un Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetini sayfalarına taşırken, oynanan futbolu eleştirip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Kente yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, Trabzonspor'un mağlubiyetini değerlendirdi, oynanan oyunun hayal kırıklığı yarattığına dikkat çekip, bordo mavililerin zirveden uzaklaştığına yer verdi.

İşte o başlıklar:

Karadeniz Gazetesi "Bu kez avlandık"

"Fırtına ağır yaralı"

Günebakış Gazetesi "Trabzon ağır yaralı",

Kuzey Ekspres Gazetesi "Dik oynamazsan kaybedersin"

Sonnokta Gazetesi "Ava giderken avlandık. Can evimizden vurulduk"

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