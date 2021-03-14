14 Mart 2021, Pazar
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BB Erzurumspor-Trabzonspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda BB Erzurumspor'a konuk olacak. Kritik karşılaşmanın VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında zirve takibini sürdürmek isteyen Trabzonspor, BB Erzurumspor'a konuk olacak. Kritik maçın VAR hakemi ise Özgün Yankaya oldu.
TFF'den alınan bilgiye göre BB Erzurumspor-Trabzonspor maçında Özgür Yankaya VAR hakemi olarak görev yapacak.
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