BB Erzurumspor-Trabzonspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında zirve takibini sürdürmek isteyen Trabzonspor, BB Erzurumspor'a konuk olacak. Kritik maçın VAR hakemi ise Özgün Yankaya oldu.

TFF'den alınan bilgiye göre BB Erzurumspor-Trabzonspor maçında Özgür Yankaya VAR hakemi olarak görev yapacak.

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