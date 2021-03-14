14 Mart 2021, Pazar

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BB Erzurumspor-Trabzonspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu

BB Erzurumspor-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 30. haftasında deplasmanda 'a konuk olacak. Kritik karşılaşmanın VAR hakemi ise oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'in 30. haftasında zirve takibini sürdürmek isteyen , 'a konuk olacak. Kritik maçın VAR hakemi ise Özgün Yankaya oldu.

TFF'den alınan bilgiye göre BB Erzurumspor-Trabzonspor maçında VAR hakemi olarak görev yapacak.

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