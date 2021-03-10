10 Mart 2021, Çarşamba

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Trabzonspor'da Hosseini zamanı!

Fırtına'da Hosseini zamanı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.03.2021

Son dakika spor haberleri: - maçında görmüş olduğu sarı kartla cezalı duruma düşen 'nun yerine formaya en yakın isim olarak öne çıkıyor. ( haberleri)

maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen stoper , karşılaşmasında görev yapamayacak. 'nın Hugo'nun yerine kimi oynatacağı merakla beklenmeye başlarken, bir adım önde duruyor. İranlı savunmacı, Hugo'nun bu sezon sakatlığı nedeni ile forma giyemediği , ve maçlarında görev yapmıştı. (Fotomaç)
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