10 Mart 2021, Çarşamba
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Trabzonspor'da Hosseini zamanı!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Alanyaspor maçında görmüş olduğu sarı kartla cezalı duruma düşen Vitor Hugo'nun yerine Majid Hosseini formaya en yakın isim olarak öne çıkıyor. (TS spor haberleri)
Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Brezilyalı stoper Vitor Hugo, Erzurumspor karşılaşmasında görev yapamayacak. Abdullah Avcı'nın Hugo'nun yerine kimi oynatacağı merakla beklenmeye başlarken, Majid Hosseini bir adım önde duruyor. İranlı savunmacı, Hugo'nun bu sezon sakatlığı nedeni ile forma giyemediği Karagümrük, Göztepe ve Antalyaspor maçlarında görev yapmıştı. (Fotomaç)
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