Trabzonspor BB Erzurumspor hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular 2 grup halinde çalıştı. Dün Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından tekniğe bağlı koordinasyon, dar alan oyunları oynadı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavililer, 1 günlük iznin ardından 11 Mart Perşembe günü yapacağı antrenmanla BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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