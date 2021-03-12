12 Mart 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da hedef Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi biten Kenan Karaman

Fırtına'da golcü harekatı! Milli oyuncu...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 Giriş Tarihi: 12.03.2021

Teknik direktör yönetiminde çıkışa geçen ve 'de üst sıraları zorlayan 'da, bir yandan transfer harekatı da başladı. Sezon sonu kadrosuna katacağı isimlere odaklanan , ile sözleşmesi bitecek olan milli oyuncu 'ı gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Gelecek sezonun planlamasını yapan , golcü transferi için de girişimlerde bulunuyor. Bordo-mavili ekibin golcü listesinde milli futbolcu da yer alıyor. Karadeniz devinin kurmayları, forması giyen gurbetçiyi ara dönemde istemiş ancak bu transfer ekonomik nedenlerden ötürü gerçekleşmemişti. Trabzonspor, kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 1.89 boyundaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almayı planlıyor. 27 yaşındaki forvet bu sezon 23 maçta forma giydi, yedi kez fileleri sarstı ve iki de asist yaparak dokuz gole direkt etki etti.

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formasını 17 kez giyen Kenan, dört gol attı. (Fotomaç)

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