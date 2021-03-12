Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen ve Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Trabzonspor'da, bir yandan transfer harekatı da başladı. Sezon sonu kadrosuna katacağı isimlere odaklanan Fırtına, Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan milli oyuncu Kenan Karaman'ı gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Gelecek sezonun planlamasını yapan Trabzonspor, golcü transferi için de girişimlerde bulunuyor. Bordo-mavili ekibin golcü listesinde milli futbolcu Kenan Karaman da yer alıyor. Karadeniz devinin kurmayları, Fortuna Düsseldorf forması giyen gurbetçiyi ara dönemde istemiş ancak bu transfer ekonomik nedenlerden ötürü gerçekleşmemişti. Trabzonspor, Alman kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 1.89 boyundaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almayı planlıyor. 27 yaşındaki forvet bu sezon 23 maçta forma giydi, yedi kez fileleri sarstı ve iki de asist yaparak dokuz gole direkt etki etti.

A Milli Futbol Takımımızın formasını 17 kez giyen Kenan, dört gol attı. (Fotomaç)

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