13 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da gözler Yunus Mallı'da!

Yunus Mallı zamanı!
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

29 yaşındaki kalan haftalar öncesi takımın en önemli silahı olmaya hazırlanıyor. Fiziksel yönden iyi seviyeye gelen Yunus’un formayı kapması bekleniyor. ( haberleri)

'un devre arasında kadrosuna kattığı , fiziksel olarak eksiklerini önemli oranda tamamladı. Antrenmanlarda takımın en hırslı isimleri arasında yer alan 29 yaşındaki 10 numara, maçından itibaren formayı kaparak bir daha bırakmak istemiyor. Trabzonspor'a gelirken karar verme süreci uzun süren 1.79 boyundaki yıldızın, kalan haftalarda takıma en üst noktada katkı yaparak öncesi milli takımdaki yerini de garantileme düşüncesinde olduğu ifade edildi. Teknik direktör 'nın da özel olarak ilgilendiği oyuncunun, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Erzurumspor maçına 11'de başlaması bekleniyor. (Fotomaç)
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