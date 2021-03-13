13 Mart 2021, Cumartesi
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Trabzonspor'da gözler Yunus Mallı'da!
29 yaşındaki Yunus Mallı kalan haftalar öncesi takımın en önemli silahı olmaya hazırlanıyor. Fiziksel yönden iyi seviyeye gelen Yunus’un formayı kapması bekleniyor. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Yunus Mallı, fiziksel olarak eksiklerini önemli oranda tamamladı. Antrenmanlarda takımın en hırslı isimleri arasında yer alan 29 yaşındaki 10 numara, Erzurumspor maçından itibaren formayı kaparak bir daha bırakmak istemiyor. Trabzonspor'a gelirken karar verme süreci uzun süren 1.79 boyundaki yıldızın, kalan haftalarda takıma en üst noktada katkı yaparak Avrupa Şampiyonası öncesi milli takımdaki yerini de garantileme düşüncesinde olduğu ifade edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da özel olarak ilgilendiği oyuncunun, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Erzurumspor maçına 11'de başlaması bekleniyor. (Fotomaç)
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