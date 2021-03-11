11 Mart 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberleri: Tahkim Kurulu'ndan Ahmet Ağaoğlu kararı! Cezası kaldırıldı

Tahkim'den Ahmet Ağaoğlu kararı! Cezası kaldırıldı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 Giriş Tarihi: 11.03.2021

Son dakika haberleri: Tahkim Kurulu, Başkanı 'na verilen 10 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

Tahkim Kurulu, Başkanı 'na verilen 10 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

6. E.2021/111 – K.2021/104

Trabzon Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin Başkanı ile ilgili 'nın 09.03.2021 tarihli E.2020-2021/785 K.2020-2021/968 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- . A.Ş.'nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 'nin 38/1-b maddesi uyarınca 10 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile,

6. E.2021/112 – K.2021/105

Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin PFDK'nın 04.03.2021 tarihli E.2020-2021/762 K.2020-2021/944 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

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