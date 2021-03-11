Son dakika Trabzonspor haberleri: Tahkim Kurulu'ndan Ahmet Ağaoğlu kararı! Cezası kaldırıldı
Son dakika spor haberleri: Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na verilen 10 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.
Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na verilen 10 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
6. E.2021/111 – K.2021/104
Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ile ilgili PFDK'nın 09.03.2021 tarihli E.2020-2021/785 K.2020-2021/968 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 10 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile,
6. E.2021/112 – K.2021/105
Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin PFDK'nın 04.03.2021 tarihli E.2020-2021/762 K.2020-2021/944 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
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