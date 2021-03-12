12 Mart 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı zirve yarışında pes etmiyor! "Savaşa devam"

Avcı pes etmiyor! Savaşa devam çocuklar
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.03.2021

'de zirve yarışını sürdüren 'da, teknik direktör oyuncularını motive ediyor. Deneyimli teknik adam oyuncularına, ligin kaderinin henüz belli olmadığını ve önlerine daha bir çok fırsat çıkacağını dile getirirken savaşmaya devam etmelerini istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

'a geldiği günden bu yana takıma inanılmaz bir ivme kazandıran teknik direktör , yeniden yükselişe geçmek için sıkı çalışıyor. Yedi maçlık galibiyet serinin ardından son üç haftada alınan iki yenilgi zirve yolunda darbe olsa da tecrübeli hoca asla vazgeçmiş değil. Avcı, ekibiyle birlikte son günlerde motivasyon kaybı yaşayan oyuncuları ile artık bire bir seanslar yapmaya başladı. Bu görüşmelerde futbolcularını psikolojik olarak kalan haftalara motive etmeye çalışan bordo-mavili hocanın en çok vurguladığı konu ise "Mücadeleye sonuna kadar devam etmeliyiz, daha ligin bitmesine çok var. Her şey değişebilir" cümleleri oluyor.

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"YENİ FIRSATLAR ÇIKACAKTIR"

'in kaderinin henüz belli olmadığını ve kalan haftalarda zirvedeki takımların çok sıklıkla yer değiştirebileceğini düşünen başarılı hocanın, "Evet elimize geçen çok önemli fırsatlardan yeterince yararlanamadık. Ancak diğer takımlar da sürpriz puan kayıpları yaşıyor. Bu yeni fırsat pencerelerinin açılacağının göstergesidir. Bu nedenle öncelikle biz maçlarımızı kazanalım. Sonra duruma bakarız" dediği belirtiliyor. Ligi en az ilk üç içerisinde bitirmek isteyen bordomavililerin çalışma temposu ise oldukça arttı. Yoğun maç haftalarında oyuncularını çok fazla yüksek tempoda antrenmana tabi tutmayan Avcı, bu kez vitesi artırmış durumda. (Fotomaç / )

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