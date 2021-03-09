09 Mart 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor iç sahada yara aldı

Trabzonspor iç sahada yara aldı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Fırtına, bu sezon aldığı 7 yenilginin 6'sını iç sahada aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Ligin geride kalan 29 haftasında 51 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, 7 yenilgisinin 6'sını iç sahada, 1'ini dış sahada aldı.

İç sahada 14 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 22 puan toplayan Karadeniz ekibi, dış sahada ise 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi ile 29 puan elde etti.

, deplasmanda iç sahadan daha fazla puan toplarken ligde de en başarılı 2. takım konumunda yer aldı.

İÇ VE DIŞ SAHADAKİ YENİLGİLER

Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'a 3-1, Medipol Başakşehir'e 2-0, Kasımpaşa'ya 4-3, Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, deplasmandaki tek yenilgisini ise Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla aldı.

AVCI İLE YENİLGİ İÇ SAHADA

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 20 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, Avcı ile 3 yenilgiyi de sahasında Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak aldı.

Fırtına evinde yara aldı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Mağlubiyeti böyle değerlendirdi! Oyunu bölüm bölüm oynuyorlar Mağlubiyeti böyle değerlendirdi! "Oyunu bölüm bölüm oynuyorlar"
Trabzon'da VAR penaltısı! İşte o pozisyon Trabzon'da VAR penaltısı! İşte o pozisyon
Fırtına'nın yıldızı cezalı duruma düştü! Fırtına'nın yıldızı cezalı duruma düştü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ