09 Mart 2021, Salı
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Trabzonspor'da Bakasetas'tan buruk rekor!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a geldiği günden bu yana oynadığı futbolla sezonun flaş isimlerinden biri olan Bakasetas'tan rekor geldi. Yunan futbolcu bir sezonda en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da ara dönemde Alanya'dan aldığı Bakasetas dün penaltıdan eski takımının fileleri sarsarak kariyerinde en çok gol attığı lig sezonuna ulaştı. Daha önce 2015-2016'da Panionios formasıyla Yunanistan 1. Ligi'nde sezonu 11 golle tamamlayan 27 yaşındaki yıldız, ligin ilk yarısında Alanyaspor'da 7, Karadeniz devinde de 5 kez sahne alarak 12 gole ulaşmayı başardı. (Fotomaç)
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