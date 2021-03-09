09 Mart 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bakasetas'tan buruk rekor!

Bakasetas'tan buruk rekor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'a geldiği günden bu yana oynadığı futbolla sezonun flaş isimlerinden biri olan Bakasetas'tan rekor geldi. Yunan futbolcu bir sezonda en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. ( haberleri)

'da ara dönemde 'dan aldığı Bakasetas dün penaltıdan eski takımının fileleri sarsarak kariyerinde en çok gol attığı lig sezonuna ulaştı. Daha önce 2015-2016'da formasıyla . Ligi'nde sezonu 11 golle tamamlayan 27 yaşındaki yıldız, ligin ilk yarısında 'da 7, Karadeniz devinde de 5 kez sahne alarak 12 gole ulaşmayı başardı. (Fotomaç)
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