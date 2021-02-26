Trabzonspor'a Uğurcan Çakır müjdesi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da karşılaşmanın hazırlıkları sürerken, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Uğurcan Çakır'ın ilk testi negatif çıktı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından bir süredir takımdan uzak kalan Uğurcan Çakır'ın dün yapılan ilk testi negatife döndü. İkinci test de negatif çıkarsa 24 yaşındaki eldiven, bugün takımla birlikte çalışacak ve pazar günü Fenerbahçe derbisinde formasını giyebilecek. Süper Lig'de 14.5 milyon euro ile piyasa değeri en yüksek futbolcu olan 1.91 boyundaki kaleci, bu sezon 23 lig maçının dokuzunda kalesini gole kapattı.

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