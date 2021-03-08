08 Mart 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sakatlık şoku! Maç kadrosundan çıkartıldı

Fırtına'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

'in 29. haftasında evinde Aytemiz 'u ağırlayacak olan 'da sakatlık şoku yaşandı. Bordo mavili kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, Djaniny'nin maç kadrosundan çıkartıldığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Spor Toto 'in 29. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan 'a Djaniny'den kötü haber geldi. Bordo-mavili ekibin resmi sitesinden 'nun sakatlığına ilişkin açıklama yapıldı.

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Trabzonspor tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. , Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Oyuncumuzun yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Bu nedenle oyuncumuz, maç kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi."

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