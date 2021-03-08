Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sakatlık şoku! Maç kadrosundan çıkartıldı
Süper Lig'in 29. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı. Bordo mavili kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, Djaniny'nin maç kadrosundan çıkartıldığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a Djaniny'den kötü haber geldi. Bordo-mavili ekibin resmi sitesinden Djaniny Semedo'nun sakatlığına ilişkin açıklama yapıldı.
Trabzonspor tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, "Oyuncumuzun yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Bu nedenle oyuncumuz, maç kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi."
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