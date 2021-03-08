Abdullah Avcı Trabzonspor-Alanyaspor maçı öncesi konuştu! "Her hafta kazanmak istiyoruz"
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde bordo-mavililerin teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Yeni hedeflere koşabilmek için her hafta kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte Avcı'nın o sözleri:
Taraftarımıza teşekkür edelim, seyircisiz olmasına rağmen bütün varlıklarını hissettiriyorlar. Geldiğimiz günden beri çok destek veriyorlar. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz.
Yeni hedeflere koşabilmek için her hafta kazanmak istiyoruz.
Çok yorucu bir sezon, herkes için böyle... Üç günde bir maç futbolculara yük bindirebiliyor, biz de buna göre bir kadro hazırladık. Her hafta yeni hedefler için kazanmak istiyoruz.
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