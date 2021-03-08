08 Mart 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı Trabzonspor-Alanyaspor maçı öncesi konuştu! "Her hafta kazanmak istiyoruz"

Avcı hedefini açıkladı! Her hafta...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

'in 29. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Mücadele öncesinde bordo-mavililerin teknik direktör açıklamalarda bulundu. Avcı, "Yeni hedeflere koşabilmek için her hafta kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'in 29. haftasında 'u ağırlayacak 'da teknik direktör , maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o sözleri:

Taraftarımıza teşekkür edelim, seyircisiz olmasına rağmen bütün varlıklarını hissettiriyorlar. Geldiğimiz günden beri çok destek veriyorlar. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz.

Yeni hedeflere koşabilmek için her hafta kazanmak istiyoruz.

Çok yorucu bir sezon, herkes için böyle... Üç günde bir maç futbolculara yük bindirebiliyor, biz de buna göre bir kadro hazırladık. Her hafta yeni hedefler için kazanmak istiyoruz.

Avcı: Savaşan bir takım istiyorum haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor-Alanyaspor | İlk 11'ler belli oldu Trabzonspor-Alanyaspor | İlk 11'ler belli oldu
Fırtına'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı Fırtına'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ