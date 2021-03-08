Trabzonspor, TFF'yi FIFA'ya şikayet etmeden önce dosyayı Kulüpler Birliği'ne sundu. Kulüpler Birliği de bordo-mavililere destek verdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Büyük gün geldi çattı... Bordo-mavili kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu ve ona bağlı kurulların verdiği taraflı kararlara karşı yıllardır verdiği mücadeleyi bir adım ileri taşımıştı. Bugün TFF ve bağlı kurulları, taraflı ve bağımsız olmadıkları için FIFA'ya şikayet edilecek. Türk futbolunda köklü temizlik ve değişim için elini taşın altına sokan bordo-mavililer konuyu ilk olarak Kulüpler Birliği Vakfı'na taşımıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, artık toplumda 7'den 70'e herkesi rahatsız eden bu yapının değişmesi için diğer kulüp başkalarından da destek istemişti.

KULÜPLER TEK YUMRUK

Trabzonspor'un TFF ve ona bağlı kurullara karşı başlattığı bu harekete tam destek geldi. Kurulların istikrarsız kararları, neredeyse her maç sonrası hakemlerden yaka silken kulüpler, çok tartışılan orta hakem ve VAR atamaları sabırları taşırmıştı. Bordo-mavili kulübün hazırlayıp, FIFA'ya sunacağı dilekçeye tüm kulüplerden destek gelmesi kamuoyunda da çok değerli bulundu. Birçok konuda ayrışan kulüpler şimdi Trabzonspor'un öncülüğünde kenetlendi. Hedef Türk futbolunu bu düzenden arındırmak.

BAŞVURU BUGÜN YAPILACAK

Trabzonspor'un hazırlayıp önce Kulüpler Birliği'ne sunduğu dilekçe bugün FIFA'ya gidiyor. Bordomavililer, TFF ve kurullarının, bağımsız ve tarafsız olmadığı yönündeki dilekçelerini bugün resmen FIFA'ya sunacaklar. Dilekçeye Kulüpler Birliği Vakfı'nın da süreçten duyduğu rahatsızlık dosyaya eklenecek. Vakfın, TFF'ye gönderdiği metin de dosyada yer alacak. (Fotomaç)

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