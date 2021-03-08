Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fırtına bu maçı kazanıp seri oluşturmak isterken, Alanyaspor ise 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALANYA TERS GELİYOR
Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor maçlarında bir hayli zorlanıyor. İki takım ligde 10. defa karşı karşıya gelecek. 9 maçın 4'ünü Alanyaspor, 2'sini bordomavililer kazandı. Akdeniz ekibi 14 defa fileleri sarstı. Trabzonspor'un 9 golü bulunuyor.
4 OYUNCU SINIRDA
Trabzonspor'da bugünkü Alanyaspor maçında 4 oyuncu sarı kart sınırında. Teknik direktör Abdullah Avcı, Vitor Hugo, Edgar İe, Abdulkadir Parmak ve Djaniny Semedo'yu gereksiz karta karşı uyardı. Kart görmeleri halinde gelecek hafta BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.
TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Ceyhun, Kadzior, Davidson, Barairo.
TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trabzonspor-Alanyaspor maçı 8 Mart Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
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