08 Mart 2021, Pazartesi

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Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

'in 29. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Fırtına bu maçı kazanıp seri oluşturmak isterken, Alanyaspor ise 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...

'in 29. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYA TERS GELİYOR

Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor maçlarında bir hayli zorlanıyor. İki takım ligde 10. defa karşı karşıya gelecek. 9 maçın 4'ünü Alanyaspor, 2'sini bordomavililer kazandı. Akdeniz ekibi 14 defa fileleri sarstı. Trabzonspor'un 9 golü bulunuyor.

4 OYUNCU SINIRDA

Trabzonspor'da bugünkü Alanyaspor maçında 4 oyuncu sarı kart sınırında. Teknik direktör Abdullah Avcı, Vitor Hugo, Edgar İe, Abdulkadir Parmak ve Djaniny Semedo'yu gereksiz karta karşı uyardı. Kart görmeleri halinde gelecek hafta BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Ceyhun, Kadzior, Davidson, Barairo.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor-Alanyaspor maçı 8 Mart Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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