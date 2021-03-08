08 Mart 2021, Pazartesi

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Savaşan bir takım istiyorum

Avcı: Savaşan bir takım istiyorum
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak 'da teknik direktör takımını bu sözlerle motive etti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Alanyaspor karşılaşması öncesinde teknik direktör Avcı öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Usta çalıştırıcının "Geçen hafta kazanarak zirve iddiamızı ortaya koyduk. Bunu devam ettirmemiz lazım. Alanyaspor karşısında savaşan ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen bir takım görmek istiyorum. Zirve yarışında olmayı sürdürmeliyiz. Size güveniyorum" dediği öğrenildi

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