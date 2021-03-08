08 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Alanyaspor karşısında Lewis Baker ve Benik Afobe uzun bir aradan sonra 11'de
Süper Lig'in 29. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da, 2 oyuncu uzun bir aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, son olarak ligin 11. haftasında Sivasspor karşısında ilk 11'de görev verdiği Benik Afobe'yi 16 maçın ardından, Lewis Baker'ı ise de 4 maç aradan sonra 11'de başlattı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Son olarak Süper Lig'in 11'inci haftasında 1-1 biten Demir Grup Sivasspor mücadelesinde ilk 11 de görev yapan Benik Afobe, ligde 16 maç sonra Djaniny'in sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmediği Aytemiz Alanyaspor mücadelesi ile ilk 11'de görev aldı. Ayrıca orta saha oyuncusu Lewis Baker da 4 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu.
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