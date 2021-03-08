08 Mart 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Alanyaspor karşısında Lewis Baker ve Benik Afobe uzun bir aradan sonra 11'de

Afobe ligde 16, Baker 4 maç sonra 11’de
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

'in 29. haftasında evinde ile karşı karşıya gelen 'da, 2 oyuncu uzun bir aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Teknik direktör , son olarak ligin 11. haftasında karşısında ilk 11'de görev verdiği 'yi 16 maçın ardından, 'ı ise de 4 maç aradan sonra 11'de başlattı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Son olarak 'in 11'inci haftasında 1-1 biten Demir Grup mücadelesinde ilk 11 de görev yapan , ligde 16 maç sonra 'in sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmediği mücadelesi ile ilk 11'de görev aldı. Ayrıca orta saha oyuncusu da 4 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

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