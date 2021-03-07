Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Trabzonspor, penaltıdan golü yemişti. Fırtına'da Uğurcan Çakır, penaltı idmanları yapmaya başladı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta Uğurcan Çakır golü penaltıdan yemişti. Beyaz noktadan başarılı olamayan 24 yaşındaki eldiven özel penaltı antrenmanları yapmaya başladı. Uğurcan birçok karşılaşmada Fırtına'yı ipten alsa da penaltı atışlarında başarılı olamadı. Kalesine gönderilen 20 penaltı atışından sadece 1'ini kurtarabildi.

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