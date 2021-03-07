07 Mart 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Bu sistem hepimizi yakıyor

Ahmet Ağaoğlu: Bu sistem hepimizi yakıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

, TFF'yi FIFA'ya şikayet etmeden önce dosyayı 'ne sundu. Ağaoğlu, "Hepimizin canı yanıyor, birlikte hareket edelim" dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Hakem hatalarından geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaçıran bu yıl da defalarca canı yanan şikayet dilekçesi hazırlamıştı. Trabzonspor'un dilekçesinde sadece ve hakemleri değil, TFF ile sürekli aleyhlerinde karar veren kurulları da yer alıyor. Bordo-mavililer, 'bağımsız ve tarafsız' olmadıklarını düşündükleri 'nu ve kurullarını FIFA'ya şikayet edecek. Bu dosya pazartesi günü FIFA Genel Merkezi'ne iletilecek. Ancak başkan ön alarak konuyu 'ne de taşıdı.

BU DÜZEN BU ŞEKİLDE GİTMEZ

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Kulüpler Birliği'ne sunduğu dosya işleme konuldu. Kulüpler Birliği üyeleri dosyayı değerlendirerek geri dönüş yapma konusunda fikir birliğine vardılar. Her kulübün Trabzonspor'un çağrısına vereceği kararın bağımsız olacağı kaydedildi. Ortak kararı Kulüpler Birliği açıklayacak. Ahmet Ağaoğlu, başkanlarla yaptığı konuşmada "Bu konuda birlikte hareket edelim. Bu futbol sistemi hepimizin canını yakıyor. Kurulların verdiği kararlarda en ufak standart yok. Bunu standart hale getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOLU İÇİN YAPTIK

Başkan Ahmet Ağaoğlu, konuyu FIFA'ya taşıma sebeplerini de açıkladı: "FIFA'nın en sıkı olduğu konu kendi etik kurallarına uyulmaması. Biz bu hamleyi Türk futbolunun düzelmesi için yaptık. Bizim rahatsızlığımız insanlarla değil, sistemle alakalı. Bu sistemin kökten değişmesi gerekiyor" (Fotomaç)

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