07 Mart 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor hedefini belirledi! Milli araya kadar...

Fırtına hedefini belirledi! Milli araya kadar...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

Galibiyet serisini sürdürmek isteyen , hedefini belirledi. Fırtına, milli araya kadar oynanacak 3 maçı da kazanıp 9 puan toplamak istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

-mavili ekip, Kasımpaşa'yı devirdikten sonra serisini sürdürmek istiyor. Ana hedef milli araya kadar oynanacak 3 karşılaşmadan 9 puan çıkarmak. sırasıyla Alanyaspor, BB Erzurumspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak. ve öğrencileri 3'te 3 yaparak galibiyet serilerini 4 maça yükseltmeyi planlıyor.

SINIRDA 4 İSİM VAR

Bordo-mavili ekipte Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Edgar İe, Vitor Hugo, Abdulkadir Parmak ve Djaniny Semedo sınırdaki isimler. Bu oyuncular kart görmeleri halinde gelecek hafta BB Erzurumspor mücadalesinde forma giyemeyecekler.

ÇALIMCI FIRTINA

Trabzonspor birebir adam eksiltmede ligin en başarılı takımı. Bordo-mavili oyuncular maç başına 13 başarılı çalım atıyorlar. Bu sıralamada Beşiktaş 11.8 ortalama ile 2. basamakta yer alıyor. Galatasaray 11.2 ile üçüncü sırada. 4. Sırada 10.6 ile Yeni Malatyaspor var. 5. sırada 10.1 ile Alanyaspor bulunuyor.

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