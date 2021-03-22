22 Mart 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı hedefi belirledi

Fırtına hedefini belirledi! İşte o detay
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 Giriş Tarihi: 22.03.2021

, ’nü farklı mağlup ettikten sonra büyük sevinç yaşadı. Avcı ve öğrencileri “Ligi daha da iyi yerlerde bitirecek gücümüz var. Mücadeleye devam” dediler. ( haberleri)

Süper Lig'de kötü gidişine son haftaların formda ekibi 'nü devirerek son veren 'da yüzler yeniden gülmeye başladı. Yakaladıkları büyük serinin ardından 4 haftada 8 puan kaybeden ve zirve yarışından uzaklaşan bordo- mavililer, temsilcisini devirerek yeni bir çıkış arıyordu. Bunu da 4-1'lik skorla başardılar. Teknik direktör ve öğrencileri karşılaşma sonunda bir hayli mutluydu. Soyunma odasından eskisi gibi kahkahalar yükselirken herkesin aklı bir sonraki maçtaydı. Usta hoca ve futbolcular gelecek haftalarda üzerine koymaları gerektiğini belirttiler.

NEDEN OLMASIN!

Trabzonspor 'de 4. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekibin hocası Abdullah Avcı ve öğrencilerinin gözü ise daha yükseklerde. Ankaragücü galibiyeti sonrasında soyunma odasında "Kazanılacak daha çok maç var. Ligi daha iyi yerlerde bitirebiliriz. Bunu yapabilecek gücümüz var. Potansiyelimizi geçmiş maçlarda gösterdik. Tek bir hedefi odaklanırsak ve mücadeleye devam ederken bir kez daha o galibiyet serilerini yakalayabiliriz" konuşmaları geçti. Bordo-mavili futbolcular ligin kalan kısa bölümünü minimum kayıpla atlatıp üstünde yer alan ekiplerinin takılmasını bekleyecek. (Fotomaç)
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