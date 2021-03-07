Abdullah Avcı öncesinde deplasmanda 17. sıraya kadar düşen Trabzonspor, deneyimli teknik adamın gelişiyle birlikte 2. sıraya yükseldi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavili takımın deplasman performansı Abdullah Avcı ile müthiş bir yükseliş sergiledi. Usta çalıştırıcı öncesinde Karadeniz temsilcisi dış sahada hanesine sadece 3 puan yazdırabilmişti. Abdullah Avcı geldikten sonra Trabzonspor dış sahada 29 puan topladı. Süper Lig'de deplasmanların en başarılı takımı Fenerbahçe. Bordo- mavililer de 29 puanla ikinci basamakta ezeli rakiplerini takip ediyorlar. Fırtına sezon sonuna kadar bu performansını sürdürerek üstündeki takımların puan kaybını bekleyecek.

KRİTİK MAÇLAR

Bordo-mavililer ligin kalan bölümünde 6 deplasman maçına çıkacak. BB Erzurum, Sivasspor, Çaykur Rize, Galatasaray, Göztepe ve Konyaspor ile dış sahada karşılaşacak.

TEK GALİBİYETİ 2019 YILINDA

Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk ettiği 4 Süper Lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. Bordo-mavililer tek galibiyetini 2019 yılının Kasım ayında aldı. 1 kez berabere kaldı. Sahasında 2 defa rakibine kaybetti.

PAZARTESİ YARAMIYOR

Karadeniz Fırtınası'na pazartesi günleri iyi gelmiyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'de pazartesi günü sahne aldığı son 6 mücadeleden 1 galibiyet çıkarabildi. 2019 yılının Mayıs ayında Kayserispor'u devirdiler.

YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor'un Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada yenilgisi bulunmuyor. Karadeniz temsilcisi, deneyimli çalıştırıcı döneminde çıktığı 10 deplasman maçının 8'ini kazandı. 2'si ise beraberlikle sonuçlandı. (Fotomaç)

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