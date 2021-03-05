Trabzonspor'da Trondsen sahalara ne zaman dönecek?

Son dakika spor haberleri: A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'daki son gelişmeleri 'Sabah Sporu' programında açıkladı. Sel, "Trabzonspor'da pazartesi günü oynanacak Alanyaspor maçında Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür ve Trondsen'in bu karşılaşmada kadroda olmayacağını söyleyebilirim. Trondsen ise 10 gün sonra saha antrenmanlarına başlayacak." (TS spor haberleri)

ABONE OL