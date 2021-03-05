05 Mart 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Bakasetas atıyor Trabzonspor kazanıyor! Dikkat çeken istatistik

Bakasetas atıyor Fırtına kazanıyor! Dikkat çeken istatistik
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.03.2021

Son dakika haberleri: Trabzonspor'un ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımı sırtlamaya devam ediyor. Karadeniz ekibi, Yunan futbolcunun gol attığı maçlarda 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ara transfer döneminde transfer olduğu 'a kısa süre uyum sağlayan ve takımın vazgeçilmezleri arasına giren Bakasetas, dün de işbaşındaydı. Kasımpaşa karşısında galibiyeti getiren golü atan Yunan futbolcu, bordo-mavili formayla 7. maçında 4. kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki futbolcunun gol attığı maçların hepsini kazanan Fırtına, zirve yarışından da kopmadı.

YÜZDE 91 PAS İSABETİ

Attığı golün yanı sıra futboluyla da öne çıkan Bakasetas, 90 dakika boyunca 67 kez topla buluştu. Yüzde 91 pas isabetiyle oynayan Yunan futbolcu, 12 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. Oyunun iki yönünü de kullanan yıldız oyuncu, savunmada 1 top kaptı, 7 ortayla maçı tamamladı. Bu arada Bakasetas, Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği 5 resmi karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

(Fotomaç)

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