04 Mart 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Abdullah Avcı Kasımpaşa - Trabzonspor maçı sonrası konuştu! "Fenerbahçe maçından sonra..."

Avcı'dan dikkat çeken açıklamalar! F.Bahçe maçından sonra...
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

Teknik Direktörü , 'in 28. haftasında deplasmanda 'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, " maçını kaybettikten sonra 4 gün içinde zihinsel olarak hazırlanmak kolay olmuyor. Bu nedenle oyun içi dalgalanmalar yaşadık. Bu maç eşik atlama maçıydı." dedi.

'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BU MAÇ EŞİK ATLAMA MAÇIYDI"

"Zirve yarışı mı, her hafta... maçını kaybettikten sonra 4 gün içinde zihinsel olarak hazırlanmak kolay olmuyor. Bu nedenle oyun içi dalgalanmalar yaşadık. Bu maç eşik atlama maçıydı."

"FUTBOLDA EN TEHLİKELİ AN KENDİNİ RAHAT HİSSETTİĞİN AN"

"İyi başladık, her şey elimizin altındaydı. Futbolda oyunun her anını doğru yaşayacaksın. Doğrulardan vazgeçmeyeceksin. Futbolda en tehlikeli an kendini rahat hissettiğin an. Taçtan penaltı oldu. Bazen sesimiz, tansiyonumuz çıkabiliyor. Deneyimden kaynaklanıyor."

"HER MAÇI KAZANMAK PLANIYLA ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

"Kazandık, mutluyuz. Bu tarafına bakacağız. takımı, şehri her hafta yukarıda olur, yarışır. Hafta hafta gideceğiz. Daha 13 hafta var. Her maçı kazanmak planıyla, duygusuyla çıkmak zorundayız."

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