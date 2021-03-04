Son dakika spor haberleri: Abdullah Avcı Kasımpaşa - Trabzonspor maçı sonrası konuştu! "Fenerbahçe maçından sonra..."
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Fenerbahçe maçını kaybettikten sonra 4 gün içinde zihinsel olarak hazırlanmak kolay olmuyor. Bu nedenle oyun içi dalgalanmalar yaşadık. Bu maç eşik atlama maçıydı." dedi.
Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"BU MAÇ EŞİK ATLAMA MAÇIYDI"
"Zirve yarışı mı, her hafta... Fenerbahçe maçını kaybettikten sonra 4 gün içinde zihinsel olarak hazırlanmak kolay olmuyor. Bu nedenle oyun içi dalgalanmalar yaşadık. Bu maç eşik atlama maçıydı."
"FUTBOLDA EN TEHLİKELİ AN KENDİNİ RAHAT HİSSETTİĞİN AN"
"İyi başladık, her şey elimizin altındaydı. Futbolda oyunun her anını doğru yaşayacaksın. Doğrulardan vazgeçmeyeceksin. Futbolda en tehlikeli an kendini rahat hissettiğin an. Taçtan penaltı oldu. Bazen sesimiz, tansiyonumuz çıkabiliyor. Deneyimden kaynaklanıyor."
"HER MAÇI KAZANMAK PLANIYLA ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"
"Kazandık, mutluyuz. Bu tarafına bakacağız. Trabzonspor takımı, şehri her hafta yukarıda olur, yarışır. Hafta hafta gideceğiz. Daha 13 hafta var. Her maçı kazanmak planıyla, duygusuyla çıkmak zorundayız."
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