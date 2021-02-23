Trabzonspor Abdullah Avcı'yla rekorlara doymuyor!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, son 17 yılın en uzun galibiyet serisini yakaladı. Ayrıca Fırtına'da deneyimli teknik direktör, 2.47 puan ortalaması tutturdu ve "tüm zamanların en iyisi" oldu. İşte o istatistikler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir hikaye yazmaya başladı. Süper Lig'de son olarak geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'i sabırlı bir oyun karşılığında mağlup ederek son 17 sezondaki en uzun süreli galibiyet serisini yakalayan Trabzonspor, 16 sezon sonra da son dört maçında kalesinde gol görmedi. Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinden sonra oyunculardaki değişim ise dikkatlerden kaçmadı. Kazanmayı alışkanlık haline getiren bordo- mavililerde futbolcuların öz güveni arttı, moral ve motivasyonları üst seviyeye çıktı. Oyuncular yaptıkları açıklamalarda da teknik direktör Avcı'dan övgüyle bahsederken takımdaki bağlar güçlendi.

102 GÜNDE 42 PUAN TOPLADI

Abdullah Avcı, kulüp düzeyinde teknik direktörlük kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. Başarılı hoca, 2016-17 sezonunda ilk 17 maçta Başakşehir ile 39 puan toplarken, bordo-mavili takımla 17 maçta 42 puan elde etti. Bordo-mavili çalıştırıcı, ayrıca ilk kez 7 maç üst üste kazanarak bu alanda Beşiktaş'ta elde ettiği 6 karşılaşmalık serisini sollayarak yeni bir rekor kırmayı başardı. Önemli bir çıkışa imza atan Avcı, 102 günlük görev süresindeki 17 maçta 42 puan toplayarak kulüp düzeyinde en çok puanı aldığı dönemi yaşadı. Avcı, 10 sezon çalıştırdığı Başakşehir'de ise en fazla puanı 2016-17'nin ilk 17 haftasında 39 puanla elde etmişti.



Yunus Emre SEL

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Çıktığı 17 Süper Lig maçında 2.47 puan ortalaması yakalayan teknik direktör Abdullah Avcı, kendisini de Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye'de yer alan hocalar içerisinde puan ortalaması en yüksek teknik direktör durumuna getirdi.

DURDURULAMAYAN GÜÇ

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla kötü günleri geride bırakarak zirve yarışında kendine yer buldu. Ligin ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen Karadeniz devi, Avcı ile çıktığı 17 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve tek mağlubiyet alarak 42 puan elde etti. İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Fırtına, ligin 26. haftası sonunda 48 puanla 4'üncü durumda.

ZAMANI BİLE KULLANMADI

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, önemli işlere imza attı. 15 yıllık hocalık kariyerinin en önemli başlangıcını yapan Avcı, göreve geldiği ilk günlerde 'Sabır değil, zaman istiyorum" demişti ancak tecrübeli çalıştırıcı, o zamanı bile kullanmayarak söz konusu sürede Süper Kupa'yı kazanıp Karadeniz ekibini zirveye taşıdı.

SİHİRLİ DOKUNUŞLAR

Süper Lig'de Başakşehir'i yenerek üst üste 7. galibiyetini alan Trabzonspor'da bayram havası esiyor. Avcı'dan önceki dönemde takım adeta dibe vururken tecrübeli çalıştırıcının enerjisi bütün takıma yetti.

Aile ortamı vurgusu yapan bordo-mavili takımın teknik patronu döneminde yakalanan çıkışın nedenleri ise şöyle:

Teknik direktör Abdullah Avcı, kentin sevgisini kazandı.

Karadeniz ekibi 2003-04'teki (11) serinin ardından 7 maçla rekor kırdı.

Abdullah Avcı, hem kazanma alışkanlığını geri getirdi, hem de bir aile ortamı yakalandı.

Geçen dönemde her şey Sörloth'tan bekleniyordu. Şimdi takım oyunu ön planda.

Devre arasında alınan Bakasetas ve Berat transferlerinde tam isabet sağlandı.

Başakşehir maçında gençler Kağan ve Faruk Can 40 yıllık Trabzonsporlu gibi oynadı. (Fotomaç)

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