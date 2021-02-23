Trabzonspor gözünü Fenerbahçe’ye dikti!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, ilk yarıda puan kaybettiği tüm rakiplerini yenmeyi başardı. Fırtına, gözünü Fenerbahçe'ye dikti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

2021 yılının tek namağlup takımı Trabzonspor, ilk yarıda puan kaybettiği rakiplerinden rövanşları alıyor. Ligin ilk 5 haftasında 5 puan topladığı Beşiktaş, Denizli, Malatya, Gaziantep ve Başakşehir'i yenen 15 puan toplayan Fırtına, gözünü pazar günü karşılaşacağı Fenerbahçe derbisine çevirdi. Ligin ilk yarısında deplasmanda ezeli rakibine 3-1 kaybeden bordo-mavililer, rövanşı almanın yanı sıra zirveye bir adım daha yaklaşmanın planlarını yapmaya başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibi Kanarya'nın son maçları yakından izleyerek notlar tuttu.

FENER'İ YAKALAMA ŞANSI

Ligde oynadığı son 10 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, hafta sonunda sahasında 3. sıradaki Fenerbahçe ile puanlarını eşitlemeye çalışacak. Zirve yarışı yolunda kritik bir müsabakaya çıkacak Karadeniz ekibi, maçı kazanması halinde puanını 51'e yükselterek rakibini yakalayacak. Trabzonspor, ligin 8. haftası sonunda rakibi karşısında 11 puan geriye düşmüştü.

İKİ MÜJDELİ HABER

Yedi corona virüsü vakası olan Trabzonspor'da dönüşler başladı. Dün saat 16.00'da takım komple teste tabi tutuldu. Karantinaları sona eren ve testleri negatif çıkan Serkan Asan ile Arda Akbulut akşam takımla çalışmalara başladı.

PARMAK DERBİDE SAHADA OLACAK

31 Ocak'ta Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve son 4 maçta görev almayan Abdulkadir Parmak'ın F.Bahçe sınavına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi. Geçen hafta koşulara başlayan 26 yaşındaki orta sahanın bu hafta takıma dahil olması bekleniyor. Kendisini iyi hisseden ve derbide görev almak isteyen 1.76 boyundaki futbolcu izin günlerinde dahi çalıştığı belirtildi.

BERAT IŞIL IŞIL

Devre arasında takıma katıldıktan sonra Trabzonspor'un en yüksek pas isabetiyle oynayan ismi olan Berat Özdemir, son Başakşehir deplasmanında da farkını gösterdi. 22 yaşındaki yıldız orta saha, maç boyunca attığı 15 uzun pasın 14'ünde isabet sağladı. Geldiğinden beri Baker, Abdulkadir Parmak ve Flavio ile merkezde görev yapan Berat, Avcı'nın vazgeçilmezi oldu. (Fotomaç)

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