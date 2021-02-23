Trabzonspor'da Nwakaeme’den zafer sözü
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir maçında kart cezalısı olan Nwakaeme, Fenerbahçe maçıyla formasına kavuşacak. Nijeryalı yıldız, "Üç puan bizim olacak" dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Kart cezalısı olduğu için Başakşehir maçında oynamayan Nwakaeme, F.Bahçe derbisini iple çekiyor. Başakşehir maçında takımla İstanbul'a gidip takım arkadaşlarına moral veren 31 yaşındaki sol kanat, derbide takımının en büyük silahı olacak. Nijeryalı top cambazı "Sezon başına göre başka bir Trabzon var ortada. Kazanarak gidiyoruz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Fenerbahçe maçındaki galibiyetin anlamı çok farklı. Biz de bu mutluluğu taraftarımıza yaşatmak istiyoruz" dedi. Taraftarlar sosyal medyadan "Bir haftadır topa dokunmuyorsun. Çok özlemişsindir, bu maç senin", "Yeniden kahraman ol" mesajlar göndererek Nwakaeme'yi iyice motive etmeye çalışıyor.
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