03 Mart 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor deplasmanda esiyor!

Fırtına deplasmanda esiyor!
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Giriş Tarihi: 03.03.2021

Son 4 deplasman maçını kayıpsız atlatan , dış sahada en son yenilgisini 128 gün önce Fenerbahçe karşısında almıştı. Fırtına, bu seriyi devam ettirmek istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 26 maçta 14 galibiyet altı beraberlik ve altı yenilgi alarak topladığı 48 puanla dördüncü sırada yer alan , deplasmanda iç sahaya göre daha fazla puan topladı. -mavililer, 22 puan aldı. Söz konusu maçlarda 17 gol atıp 16 gol yiyen Trabzonspor artı bir averaj elde edebildi. devi dış sahada ise 13 maçta yedi galibiyet, beş beraberlik ve bir mağlubiyetle 26 puan topladı. Deplasmanda 15 gol atıp dokuz gol yiyen Fırtına, artı altı averajla iç sahaya göre daha başarılı bir grafik çizdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından deplasmanda en fazla puan toplayan takım olan bordo-mavililer, son dört dış saha maçında ise puan kaybetmedi.

HİÇ KAYBETMEDİ

Fırtına, teknik direktör yönetiminde de dış sahada yenilgi yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini Newton döneminde ligin 6. haftasında Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor, sonrasında çıktığı 10 maçta mağlup olmadı. Trabzonspor yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçında bu başarısını devam ettirmek istiyor. (Fotomaç)

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