Fenerbahçe derbisinde gol öncesi hata yapan Serkan Asan'a, teknik ekip ve takım arkadaşları sahip çıktı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fenerbahçe derbisinde yenilen gol öncesi net bir hata yapan Serkan Asan, eleştirilerin odağı haline gelirken teknik ekip ve takım arkadaşları oyuncuya sahip çıktı. Özellikle sosyal medyadan ağır eleştiriler alan 21 yaşındaki sağ beke, psikolojik destek verilirken, kaptan Uğurcan Çakır ve diğer oyuncular da Serkan ile görüşerek, "Bu tarz durumlar hepimizin başına gelebilir. Normal. Unut artık" diyerek motive etmeye çalışıyor.

YUSUF YAZICI'DAN TELEFON

Bordo-mavili takımın eski kaptanı, Lille'in yıldızı Yusuf Yazıcı da Serkan'ı arayarak "Yarın yeni bir gün, kendine haksızlık etme" dediği ve moral verdiği belirtildi.

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