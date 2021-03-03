Sıkışık fikstür nedeniyle Süper Lig'de oynanan hafta içi maçlarında Trabzonspor, 4'te 4 yaparak en başarılı takım oldu. Bordo-mavili takım, bu maçların hepsini teknik direktör Abdullah Avcı döneminde oynadı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de bu sezon 21 takım mücadele ederken hem maç sayısının artması hem de sezon sonunda Avrupa Şampiyonası olması nedeniyle hafta içi maçları da oynanıyor. Şu ana kadar 14. hafta, 17. hafta, 20. hafta ve 23. hafta salı-çarşamba- perşembe günleri oynandı. Hafta içi fikstürde en başarılı takım ise dörtte dört yapan Trabzonspor oldu. Bordo-mavili takım bu maçların tamamını Abdullah Avcı döneminde oynadı.

ALTISI DA İSTANBUL

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon altı yenilgiyi de İstanbul takımları karşısında aldı. Karadeniz devi, Fenerbahçe'ye 3-1 ve 1-0, G.Saray'a 2-0, Kasımpaşa'ya 4-3, Beşiktaş'a 3-1 ve Başakşehir'e 2-0'lık skorlarla kaybetti.

SERİLER SONA ERDİ

Trabzonspor'un Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Süper Lig'deki 10 maçlık yenilmezlik, yedi maçlık galibiyet ve dört maçlık gol yememe serileri de sona erdi. Bordomavililer bu mağlubiyet öncesi elde ettiği galibiyet, puan ve gol yememe serileriyle son yılların en başarılı performansına imza atmıştı.

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