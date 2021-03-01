01 Mart 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında burnu kırılan Vitor Hugo'dan paylaşım geldi

Derbide burnu kırılmıştı o görüntüyü paylaştı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 Giriş Tarihi: 01.03.2021

Son dakika spor haberleri: Sahasında 'ye 1-0 mağlup olan 'da burnu kırılan , yüzünün son halini sosyal medya hesabından paylaştı. ( haberleri)

- maçında burnu kırılan Brezilyalı stoper 'nun son hali ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı.




Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Trabzon yerel basınından büyük tepki geldi!

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