01 Mart 2021, Pazartesi
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında burnu kırılan Vitor Hugo'dan paylaşım geldi
Son dakika spor haberleri: Sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da burnu kırılan Vitor Hugo, yüzünün son halini sosyal medya hesabından paylaştı. (TS Spor haberleri)
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında burnu kırılan Brezilyalı stoper Vitor Hugo'nun son hali ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı.
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