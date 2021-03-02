02 Mart 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan oyuncularına: Sizin suçunuz yok

Avcı'dan oyuncularına: Sizin suçunuz yok
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 1-0 mağlup olan 'da, teknik direktör oyuncularıyla konuştu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavili ekipte Fenerbahçe yenilgisi moralleri düşürdü. 7'de 7 yaparak büyük hava yaklalayan sahasında 'yı da yenerek hem rakibini puan olarak yakalamak hem de zirve yarışından kopmamak istiyordu. Ancak Şenol Güneş Stadı'ndaki maç konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Soyunma odasında ise hüzün hakimdi. Teknik direktör öğrencileriyle konuşarak "Sizin bir suçunuz yok. Çok daha efektif olabilirdik ama maçın nasıl bu skorla sonuçlandığını herkes görüyor" ifadelerini kullandı. USta hoca, öğrencilerinden morallerini bozmamalarını bir an önce Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmayı düşünmelerini istedi.

Derbide burnu kırılmıştı o görüntüyü paylaştı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da isyan! Farklılık VAR Trabzonspor'da isyan! Farklılık VAR
Derbide burnu kırılmıştı o görüntüyü paylaştı! Derbide burnu kırılmıştı o görüntüyü paylaştı!
Olay sözler! Bu takım Mesut'a rağmen... Olay sözler! "Bu takım Mesut'a rağmen..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör