Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan oyuncularına: Sizin suçunuz yok
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularıyla konuştu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavili ekipte Fenerbahçe yenilgisi moralleri düşürdü. 7'de 7 yaparak büyük hava yaklalayan Trabzonspor sahasında Kanarya'yı da yenerek hem rakibini puan olarak yakalamak hem de zirve yarışından kopmamak istiyordu. Ancak Şenol Güneş Stadı'ndaki maç konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Soyunma odasında ise hüzün hakimdi. Teknik direktör Abdullah Avcı öğrencileriyle konuşarak "Sizin bir suçunuz yok. Çok daha efektif olabilirdik ama maçın nasıl bu skorla sonuçlandığını herkes görüyor" ifadelerini kullandı. USta hoca, öğrencilerinden morallerini bozmamalarını bir an önce Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmayı düşünmelerini istedi.
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