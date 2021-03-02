Trabzonspor Olağan Genel Kurulu bir kez daha ertelendi

Aralık ayında yapılması planlanan ancak İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 tedbirlerini içeren genelgesine istinaden ertelenen, Trabzonspor Kulübü Olağan Genel Kurulu Toplantısı, bir kez daha ertelendi.

Konuyla ilgili Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz, kulüp tüzüğümüzün 29. maddesine göre her yıl 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında yapılması zorunlu olan Olağan Genel Kurulumuzu, İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 tedbirlerini içeren "Derneklerin 2019 yılı beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmamasına ilişkin sürenin 28.02.2021 tarihine kadar uzatılması" şeklindeki genelgesine istinaden 28 Şubat 2021'den sonra belirlenecek tarihe kadar erteleme kararı almıştı. Ancak bugün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Trabzon'un salgın kapsamında 'çok yüksek risk' grubunda yer aldığını belirterek, genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliği yasakladığını açıklamıştır. Yönetim Kurulumuz bu karar üzerine Olağan Genel Kurulumuzu, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni bir karar açıklayana kadar ertelemiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın salgın tedbirleri kapsamında ertelediğimiz Olağan Genel Kurul ile ilgili açıklama



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