Trabzonspor'un İstanbul kabusu sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 1-0 mağlup olan Trabzonspor, ligdeki 6 yenilgisinin hepsini İstanbul takımlarına karşı aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililer bu sezon İstanbul ekipleri karşısında bir türlü başarılı skorlar alamadı. Sezonun ilk yarısında İstanbul ekipleriyle oynadığı 6 maçın 5'ini kaybeden sadece Karagümrük'ü deviren Fırtına, ikinci devrede ise bu istatistiği lehine çevirmeye başlamıştı. Beşiktaş ve Başakşehir'den rövanşı alan Karadeniz devi, Fenerbahçe karşısında ise. tutunamadı. İlk devre Kadıköy'de 3-1 kaybettiği rakibine sahasında da 1-0'lık skorla boyun eğdi. Trabzonspor'un bu mücadelede sadece skoru değil, oyunu da vermesi en dikkat çeken unsurdu. Bu sezon yenilgilerinin tamamını İstanbul ekipleri karşısında alan bordo-mavililer böylece şampiyonluk yarışında kritik puanlar yitirdiler.
EVİNDE 22 DEPLASMANDA 26
Trabzonspor bu sezon dış sahada evinden daha çok puan topladı. Bordo-mavililer iç sahada 22 puanda kalırken, deplasmanda ise 26 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
6 YENİLGİNİN 5'İ İÇERDE
Fırtına bu sezon 6 defa sahayı yenilgiyle terk ederken bunların 5'ini Şenol Güneş Stadı'nda yaşadı. Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, G.Saray ve F.Bahçe, bordo-mavili ekibi bu statta devirmeyi başardılar.
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