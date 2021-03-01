01 Mart 2021, Pazartesi

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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır daha ne yapsın

Uğurcan daha ne yapsın
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 boyun eğdi. Mücadelede Uğurcan Çakır kurtarışlarıyla yıldızlaşırken, mağlubiyete engel olamadı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Şenol Güneş Stadı'nda Fenerbahçe 90 dakika boyunca akın akın gelirken karşısında hep kalecisi Uğurcan Çakır'ı buldu. Milli eldiven karşılaşma boyunca 8 müthiş kurtarış yaptı. Ancak onun da ördüğü duvar bir yere kadar sağlam kaldı. Sarı-lacivertli takımın yıldızı Pelkas'ın uzaktan vurduğu mermi gibi şutta yapacağı bir şey yoktu. Meşin yuvarlağı ancak ağlarında görebildi. Müthiş çabası puan getirmedi.

Tartışmalı pozisyonla ilgili çarpıcı yorum! haberin devamı

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