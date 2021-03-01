Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Abdulkadir Parmak, Fenerbahçe maçıyla sahalara geri döndü. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da son olarak Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 maç sahalardan uzak kalan Abdulkadir Parmak, Fenerbahçe karşılaşmasıyla takıma geri döndü. Başarılı orta saha 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu.

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