01 Mart 2021, Pazartesi

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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak döndü

Abdulkadir Parmak döndü
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

'da sakatlığını atlatan Abdulkadir Parmak, Fenerbahçe maçıyla sahalara geri döndü. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'da son olarak Süper Lig'in 22. haftasında oynanan karşılaşmasında forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 maç sahalardan uzak kalan Abdulkadir Parmak, Fenerbahçe karşılaşmasıyla takıma geri döndü. Başarılı orta saha 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu.

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