Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında BB Erzurumspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. BB Erzurumspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. BB Erzurumspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BB ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Leo, Teikeu, Bergdich, Butko, Boumal, Osman, Cenk Ahmet, Aatif, Emrah, El Kabir

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

DIŞ SAHADA DAHA ÇOK PUAN TOPLADI

Trabzonspor, dış sahada iç sahaya göre daha çok puan topladı. Bordo-mavililer deplasman maçlarında 29 puanla dış saha sıralamasında Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer alırken, iç saha ise 22 puan toplayarak iç saha puan durumunda 9. sırada yer aldı.

DEPLASMANDA AVCI İLE YENİLMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor maçını kazanarak dış saha başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik alarak 26 puan topladı. Karadeniz ekibi Abdullah Avcı öncesinde ise deplasmanda hiç kazanamamıştı. Eddie Newton döneminde dış sahada 4 maçta 3 beraberlik 1 yenilgi almıştı.

AVCI İLK MAÇINA BB ERZURUMSPOR'A KARŞI ÇIKMIŞTI

Bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilk resmi maçına Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla çıkmıştı. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına BB Erzurumspor karşısında çıkan Avcı, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı. Karadeniz ekibiyle birlikte Süper Lig'de 21 maçına çıkan Avcı, geride kalan 20 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

BB ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ