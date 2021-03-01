01 Mart 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor golü ıskaladı!

Fırtına golü ıskaladı!
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan , son dakikalarda gole çok yaklaşsa da son vuruşu gerçekleştiremedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

sahasında Fenerbahçe'ye yenilerek uzun bir süre sonra mağlubiyetle tanıştı. Aslında bordo-mavili takım da bu sonucu tam olarak hak etmedi. Rakibi karşısında başa baş bir oyun sergileyen ekibi, 76. Dakikada topu ağlarında gördü. Pelkas'ın uzaktan şutunda Uğurcan bu kez çaresiz kaldı. Bu dakikadan sonra Trabzonspor, beraberliği sağlayabilmek için Fenerbahçe kalesine arka arkaya yüklenmeye başladı. Bu kez de şansı yaver gitmedi. 83. dakikada sahanın başarılı isimleri arasında yer alan Djanny'nin kafa vuruşunda top yere çarpıp kaleye yöneldi ama sol direkten dışarı çıktı. Son dakikalarda ise ceza sahası içinde inanılmaz bir pozisyon yaşandı.

90+4'te önce Afobe önüne gelen topu ıskaladı, hemen onun ardından Vitor Hugo da ıska geçti ve bordo-mavili takım önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Dev maçta kazanan Fenerbahçe! haberin devamı

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