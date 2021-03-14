14 Mart 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Juventus Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor! Buffon'un veliahtı...

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Uğurcan Çakır'a, Juventus da talip oldu. Çizme temsilcisi, emekliliğe ayrılacak Buffon'un yerine milli kaleciyi düşündüğü ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Juventus Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor! Buffon'un veliahtı...
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

'da her geçen sezon yükselen performansıyla alkış toplayan , Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından izleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Juventus Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor! Buffon'un veliahtı...

JUVE LİSTEYE DAHİL ETTİ

Son dönemde ise en ciddi takip İtalyan devi tarafından başlatıldı.

Son dakika transfer haberleri: Juventus Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor! Buffon'un veliahtı...

Milliyet'in haberine göre; Juve'nin scout ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir kaleci arayışında olduğu için 24 yaşındaki Uğurcan'ı listeye dahil etti.

Son dakika transfer haberleri: Juventus Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor! Buffon'un veliahtı...

YETKİLİLER BEĞENİYOR

Sene başından beri sürekli performansını artıran Uğurcan, Juve yetkilileri tarafından beğeniliyor. Serie A ekibinin mevcut kadrosunda efsane eldiven 'un 43 yaşına gelmesi ve artık veda zamanının yaklaşması, 30 yaşını aşan 'ye alternatif aranması nedeniyle bir anda liste başına çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Juventus Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor! Buffon'un veliahtı...

BUFFON ÖRNEĞİ

Ayrıca 'un 2001'den beri kadrosunda tuttuğu Buffon örneğinde olduğu gibi uzun yıllar kaleyi devralacak üst düzey ve genç bir isim aradığı aktarıldı.

Son dakika transfer haberleri: Juventus Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor! Buffon'un veliahtı...

DERBİDE DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle Fenerbahçe'ye 1-0 kaybedilmesine karşın yaptığı 6 kurtarışla maçın en iyi isimlerinden olan Uğurcan, tarafından daha da yakın takibe alındı.

Son dakika transfer haberleri: Juventus Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor! Buffon'un veliahtı...

ÖNEMLİ KARAR

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Türkiye'nin birinci kaleci olması beklenen Uğurcan için kısa zamanda önemli bir karar verilecek.

Son dakika transfer haberleri: Juventus Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor! Buffon'un veliahtı...

EURO 2021 FAKTÖRÜ

Bordo-mavili eldiven için ya EURO 2021 beklenecek ya da turnuva öncesi daha ciddi taliplerle de çıkmadan transfer bitirilecek. Ancak bunun için de 24 yaşındaki kalecinin 'la sezon sonuna kadar göstereceği performans belirleyici olacak.

Son dakika transfer haberleri: Juventus Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor! Buffon'un veliahtı...

İNGİLİZLER YAKIN TAKİPTE

'ı Avrupa'da özellikle İngiliz kulüpleri de yakından takip ediyor. Liverpool ve Manchester United'ın scout ekiplerinin Uğurcan'ın forma giydiği maçları izlediği, rapor tuttuğu bildirildi.

Son dakika transfer haberleri: Juventus Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor! Buffon'un veliahtı...

MANCHESTER UNITED SCOUT GÖNDERDİ

Geçen sezon da 24 yaşındaki eldiveni listesine alan Liverpool, takibini sürdürüyor. Manchester United'ın da pandemi koşullarına karşın Türkiye'ye scout göndererek detaylı rapor istediği ifade ediliyor.

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