Son dakika transfer haberleri: Juventus Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor! Buffon'un veliahtı...

EURO 2021 FAKTÖRÜ



Bordo-mavili eldiven için ya EURO 2021 beklenecek ya da turnuva öncesi daha ciddi taliplerle de çıkmadan transfer bitirilecek. Ancak bunun için de 24 yaşındaki kalecinin Trabzonspor'la sezon sonuna kadar göstereceği performans belirleyici olacak.