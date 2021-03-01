01 Mart 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Trabzon yerel basınından büyük tepki geldi!

F.Bahçe maçı sonrası... Hırsız var!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 Giriş Tarihi: 01.03.2021

Son dakika spor haberleri: - maçı sonrası yerel basında çok sert ifadelere yer verildi. Bordo-mavililerin 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Yaşar Kemal 'ya yoğun tepki vardı. İşte o detaylar... (TS spor haberleri)

Yerel gazeteler, Spor Toto 'in 27. haftasında, 'un 1-0 mağlup olduğu maçının ardından 'Adalet' vurgusunda bulunurken, hakemlerin yönetimine de tepki gösterdi.

, "Adalet kimin için var!", "Sahada , VAR'da ise 'nın en iyi 2'inci hakemi Çakır vardı güya! Ama ikisinin de niyetleri belliydi. Ekuban'a ceza alanı içinde vurulan tekmeyi geçtik, Bakasetas'ın yüzüne patlayan dirsek için bile VAR'a gidilmemesinin tek açıklaması vardı onlar adına. Fenerbahçemiz VAR olsun!", , "Hırsız VAR", "Süper Lig'de önüne geleni yıkıp geçen Trabzonspor'u, Fenerbahçe karşısında hakem Uğurlu ve VAR'da Çakır durdurdu",

, "Haram olsun size verilen paralar", "Fırtına'nın 7 maçlık galibiyet serisini ve VAR'da görev yapan bitirdi", , "Karanlık tipler çaldı götürdü", "'i kurtarma operasyonunda görevlerini tamamladılar", ise "Fırtına zirveyi ıskaladı!", "Trabzonspor, 11 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrılırken zirve yarışında yara aldı" başlıklarını kullandı.





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