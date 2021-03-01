Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Trabzon yerel basınından büyük tepki geldi!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yerel basında çok sert ifadelere yer verildi. Bordo-mavililerin 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Yaşar Kemal Uğurlu'ya yoğun tepki vardı. İşte o detaylar... (TS spor haberleri)
Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında, Trabzonspor'un 1-0 mağlup olduğu Fenerbahçe maçının ardından 'Adalet' vurgusunda bulunurken, hakemlerin yönetimine de tepki gösterdi.
Kuzey Ekspres Gazetesi, "Adalet kimin için var!", "Sahada Uğurlu, VAR'da ise Avrupa'nın en iyi 2'inci hakemi Çakır vardı güya! Ama ikisinin de niyetleri belliydi. Ekuban'a ceza alanı içinde vurulan tekmeyi geçtik, Bakasetas'ın yüzüne patlayan dirsek için bile VAR'a gidilmemesinin tek açıklaması vardı onlar adına. Fenerbahçemiz VAR olsun!", Günebakış Gazetesi, "Hırsız VAR", "Süper Lig'de önüne geleni yıkıp geçen Trabzonspor'u, Fenerbahçe karşısında hakem Uğurlu ve VAR'da Çakır durdurdu",
Karadeniz Gazetesi, "Haram olsun size verilen paralar", "Fırtına'nın 7 maçlık galibiyet serisini Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR'da görev yapan Cüneyt Çakır bitirdi", Sonnokta Gazetesi, "Karanlık tipler çaldı götürdü", "Fener'i kurtarma operasyonunda görevlerini tamamladılar", Taka Gazetesi ise "Fırtına zirveyi ıskaladı!", "Trabzonspor, 11 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrılırken zirve yarışında yara aldı" başlıklarını kullandı.
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