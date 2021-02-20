20 Şubat 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Kamil Ahmet kaptan çıktı!

Kamil Ahmet kaptan çıktı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto 'in 26. haftasında 'i 1-0 mağlup eden 'da sahaya kaptan olarak çıktı. (TS spor haberleri)

'da karantinada olduğu için kadroda yer almayan Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaptanlık pazubandını taktı. 'de bu sezon 8'inci kez ilk onbirde sahaya çıkan 29 yaşındaki oyuncu sağ bekte forma giyerken, hem savunmada hem hücumda elinden geleni yaptı, alkış topladı. (Fotomaç)
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