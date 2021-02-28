Trabzonspor'da yönetim, Abdullah Avcı ve kaptanlar, tüm takımı Fenerbahçe maçına hazırladı. Fırtına'da tek hedef gerginlikten uzak kalıp, iyi bir futbolla 3 puanı almak. İşte derbi öncesinde bordo mavililerde yaşananlar... | Son dakika Trabzonspor haberi (TS spor haberleri)

Trabzonspor kritik Fenerbahçe randevusuna hem fiziksel hem de mental yönden güçlü şekilde hazırlandı. İşte bordo-mavili ekipte dev derbi öncesi yaşananlar ve tüm hazırlıklar:

BASİT HATALARI ANLATTI

Abdullah Avcı antrenmanlarda Başakşehir maçındaki basit hataları anlattı. Derbide bunları görmek istemediğini söyledi. İdmanda sık tekrarla üzerinde durdu.

ÖZEL ÖNLEM ALMAYACAK

Usta hoca Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin bireysel silahlarına karşılık özel önlem almayı düşünmüyor. Sadece kanatları iyi kapatacak.

EKSTRA PRİM VERİLMEYECEK

Yönetim ile Abdullah Avcı bir araya geldi. Her iki taraf yönetimi de ekstra prime gerek olmadığını takımın karşılaşmaya yeterince konsantre olduğu yönünde karar verdi.

BASKIDAN UZAK DURUN

Abdullah Avcı, Zihinsel Performans Antrenörünü de yanına alarak oyuncularla görüştü. Gerginlikten ve baskıdan uzak durulması yönünde telkinler yaptılar.

KORONA BELASI BİTTİ

Başakşehir maçı öncesi takımı saran koronavirüs etkileri Fenerbahçe maçına yansımayacak. Yapılan tüm testler negatif sonuçlandı. Camia bu habere sevindi.

KEYİF ALMALARINI İSTEDİ



Fırtına'nın hafta boyunca antrenmanları neşe içinde geçti. Avcı idmanda öğrencilerini fazla sıkmadı. Yüksek enerjili ve keyifli şekilde çalışmalarını sağladı.

KAPTANLARA ÖZEL GÖREV

Bordo-mavili ekipte takım kaptanları ile de görüşmeler yapıldı. Maç içinde yaşababilecek olumsuz durumlarda kaptanların ekstra sorumluluk almaları istendi.

EFSANELERLE GÖRÜŞME

Beklentilerin fazla arttığını düşünen Avcı kendisine de terapi uyguladı. Avcı, F.Bahçe maçının havasını daha iyi solumak için kulüp efsaneleriyle görüşmeler yaptı. (Fotomaç)

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