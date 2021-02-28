Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İki takım için de zirve yolunda çok kritik bir öneme sahip olan maça, teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri hazır. Fırtına'nın tek hedefi 3 puan. İşte bordo mavililerin muhtemel derbi 11'i... | Son dakika Trabzonspor haberi (TS haberleri)

İşte o büyük gün geldi çattı... Bir tarafta 7'de 7 yaparak şampiyonlukta Istanbul ekiplerine ortak çıkan Trabzonspor, diğer yanda geçen hafta Göztepe'ye kaybedip yara alan Fenerbahçe... Iki takımın da tek hedefi 3 puan. Trabzonspor cephesi sakatlık ve koronavirüs test sonuçlarına odaklı geçirdiği haftada art arda iyi haberler aldı. Sakatları iyileşen, koronavirüs testleri negatife dönen oyuncularıyla birlikte Trabzonspor bugünkü Fenerbahçe randevusuna as kadrosuyla çıkabilecek. Bu durum en çok Abdullah Avcı'yı memnun ediyor.

KONSANTRASYONLARI TAM

Seri galibiyetlerle zirve için umutlarını iyice artıran Trabzonspor'da futbolcular da Fenerbahçe derbisi öncesinde bir hayli heyecanlı. Hafta boyunca büyük bir hırsla çalışan Karadeniz temsilcisinde oyuncuların hedefi 3 puan serilerini sürdürmek. Teknik direktör Abdullah Avcı da öğrencileriyle sık sık toplantılar yaparak bu karşılaşmadan alacakları muhtemel 3 puanın önemine değindi. Kritik 90 dakika öncesinde futbolcuların maça tam konsantre olduğu kaydedildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da her fırsatta Avcı ve ekibine güvendiğini belirtti.

İKİLİ AVERAJ HESABI DA VAR

Bordo-mavili ekipte, Kanarya ile oynanacak mücadelede öncelikli hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Ancak Karadeniz devinin bir de farklı hesabı var. Trabzonspor kazanırsa rakibiyle puanları eşitleyecek. Sezonun ilk devresindeki maçı 3-1 sarı- lacivertliler almıştı. Bordo-mavlilier 3 farklı bir galibiyette sezon sonu için kritik önemdeki ikili averajı eline geçirmiş olacak.

3 OYUNCU SINIRDA

Karadeniz temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Iki stoper Edgar Ie ve Vitor Hugo'nun haricinde önlerinde oynayan Abdulkadir Parmak da sınırda. Kart görmeleri halinde gelecek hafta Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecekler.

MUHTEMEL 11;

Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Kamil, Berat, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny (Fotomaç)

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