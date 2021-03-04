04 Mart 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Antalyaspor ve Kasımpaşa - Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

F.Bahçe ve Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında oynanacak olan, - ve maçlarının VAR hakemleri açıkladı. maçında VAR'da , maçında ise görev alacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'in 28. haftasında oynanacak - ve - maçlarının VAR hakemleri belli oldu.

'nin yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe - Antalyaspor maçının VAR hakemi oldu.

- Trabzonspor müsabakasının VAR hakemi ise oldu.

Fenerbahçe - Antalyaspor mücaledesi saat 19.00 'da başlayacak. Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ise 16.00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

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