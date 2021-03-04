04 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Antalyaspor ve Kasımpaşa - Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri açıklandı!
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan, Fenerbahçe - Antalyaspor ve Kasımpaşa Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri açıkladı. Fenerbahçe Antalyaspor maçında VAR'da Volkan Bayarslan, Kasımpaşa Trabzonspor maçında ise Mete Kalkavan görev alacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Antalyaspor ve Kasımpaşa - Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu.
TFF'nin yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe - Antalyaspor maçının VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu.
Kasımpaşa - Trabzonspor müsabakasının VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu.
Fenerbahçe - Antalyaspor mücaledesi saat 19.00 'da başlayacak. Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ise 16.00'da başlayacak.
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