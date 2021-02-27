Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Marlon'un son testi negatif çıktı
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Brezilyalı sol bek Marlon'dan iyi haber geldi. Karantina süreci biten yıldız ismin son testi negatif çıktı. (TS spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabaka öncesi bordo-mavili takıma Marlon müjdesi geldi. Karantina süresi biten Brezilyalı sol beke yapılan son corona virüsü testi negatif çıktı. Yıldız futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi durumunda Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.
POZİTİF VAKA KALMADI!
Başakşehir maçında birçok oyuncusundan eksik sahaya çıkmak zorunda kalan Trabzonspor'da Marlon'un testinin de negatife dönmesiyle birlikte takımda pozitif vaka kalmadı.
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