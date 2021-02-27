27 Şubat 2021, Cumartesi

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Marlon'un son testi negatif çıktı

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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da Brezilyalı sol bek 'dan iyi haber geldi. Karantina süreci biten yıldız ismin son testi negatif çıktı. ( haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabaka öncesi bordo-mavili takıma müjdesi geldi. Karantina süresi biten Brezilyalı sol beke yapılan son corona virüsü testi negatif çıktı. Yıldız futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi durumunda Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.

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POZİTİF VAKA KALMADI!

Başakşehir maçında birçok oyuncusundan eksik sahaya çıkmak zorunda kalan Trabzonspor'da Marlon'un testinin de negatife dönmesiyle birlikte takımda pozitif vaka kalmadı.

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