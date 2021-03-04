04 Mart 2021, Perşembe

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Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 4 Mart Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, HADDADI, BRECKA, TOSIC, , SADİKU, BISTROVİIC, DANNY, HARIS, YUSUF, VARGA

TRABZONSPOR: UĞURCAN,HÜSEYİN, , , BERAT, FLAVIO, EKUBAN, BAKASETAS, NWAKAEME, DJANINY

Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi karşısında sona eren Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. 4 Mart Perşembe günü saat 16.00'da 'nda oynanacak olan müsabakayı yönetecek. Bitigen'in yardımcıları ise ve Mustafa Savranlar olacak. Teknik Direktör 'nın takımın başına gelişinden sonra önemli bir çıkış yakalayan ve 17. sıradan 4. sıraya yerleşen Trabzonspor'un 7 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

DEPLASMANDA 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta sadece 1 kez yenilgi aldı. 7 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda en son yenilgisini 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu maçla alan Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından dış sahada yenilmedi.
Bordo-mavililer Abdullah Avcı döneminde oynadığı 9 deplasman maçında 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını ise kazanan taraf oldu. Bordo-mavililer Avcı yönetiminde yenilgi almadı.

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