Son dakika spor haberleri: Dev derbi öncesi 8'er maddede Trabzonspor ve Fenerbahçe!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Zirve yarışını çok yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler kötü gidişe son verip çıkış yapmak isterken, bordo-mavililer ise seriyi sürdürmek ve zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. İşte 8 maddede iki takımdaki son gelişmeler... | Son dakika Trabzonspor-Fenerbahçe haberleri
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Karşılaşma öncesi iki takımda yaşanan son gelişmeleri Sabah Gazetesi yazarları Yunus Emre Sel ve Volkan Demir 8 maddede yazdı. İşte detaylar...
FİZİKSEL VE ZİHİNSEL HAZIR (TRABZONSPOR / YUNUS EMRE SEL)
1) Trabzonspor için sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı sezonun geri kalanı için büyük önem taşıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularını zorlu karşılaşmaya motive etmek için fiziksel antrenmanların yanı sıra bire bir görüşmeler ve zihinsel olarak hazırlığa da büyük önem verdi.
2) Fenerbahçe'nin özellikle sezonun ikinci yarısındaki tüm maçları analiz edildi ve oyunculara yeni taktik anlayışın nasıl olacağı anlatıldı. Rakibin etkili kanat oyuncularını durduracak çalışmalar yaptıran Avcı, bireysel olarak ise rakip futbolculara özel önlemler almadı.
3) Yönetim kendi içinde yaptığı değerlendirme sonrası Abdullah Avcı ile de konuşarak maça ekstra prim uygulamasına gerek olmadığına kanaat getirdi. Ancak oyunculara F.Bahçe maçı sonrası şubat ayının ödemelerinin yapılacağı bilgisi verildi.
4) Teknik direktör Abdullah Avcı yanına zihinsel performans antrenörünü de alarak, oyuncularına maçın kazanılmasının önemini vurguladı. Dış etken ve baskılardan uzak durulmasını istedi. Sadece bunun kazanılması gereken bir maç olarak düşünülmesi gerektiğini sık sık hatırlattı.
5) Bordo-mavili takımda Başakşehir maçı öncesi büyük sıkıntı olan Kovid-19 vakaları, Fenerbahçe maçı öncesi son buldu. Tüm oyuncuların test sonucu negatif çıkarken bu durum moralleri artırdı.
6) Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda Abdullah Avcı oyuncuları çok fazla sıkmadı. Oyuncuların çalışmalardan keyif almasını ve maça daha enerjik bir şekilde çıkmalarını esas alacak çalışma programları belirlendi.
7) Takım kaptanları ve tecrübeli oyuncular, daha önceki maçlarda da bazı gerilimlerin yaşandığını takım arkadaşlarına aktardı. Abdullah Avcı da, bu oyuncuların saha içerisinde daha fazla sorumluluk almalarını ve bu tür pozisyonlarda direkt müdahil olmalarını istedi.
8) Maç öncesi beklentilerin çok fazla arttığının farkında olan Abdullah Avcı, takımı maça hazırlamanın yanı sıra kendisi de özel olarak hazırlandı. Daha önce kasket akımını başlatan tecrübeli çalıştırcı, Fenerbahçe maçlarındaki atmosferi daha iyi solumak için bazı efsane isimlerle görüştü.
HERKES İÇİN KADER MAÇI (FENERBAHÇE / VOLKAN DEMİR)
1) Fenerbahçe, sahasında Göztepe'ye mağlup olup şampiyonluk yolunda ağır bir yara alınca, Trabzonspor maçı haftası hayli çalkantılı geçti. Pazartesi günü yapılan Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu zirvesinden Erol Bulut'a 'ültimatom' niteliğinde kararlar çıktı.
2) Çarşamba günü hem Başkan hem sportif direktör, Can Bartu Tesisleri'ne gitti. Burada futbolcularla zaman zaman sert ifadelerin de yer aldığı konuşmalar yapıldı. Perşembe günü ise futbolcular aralarında yaptıkları konuşmalarla maça yeniden motive oldu ve "Faturayı hocaya bırakamayız" görüşünde birleşildi.
3) Bu sürecin en sessiz ismi olan Erol Bulut, icraatleriyle konuşacak gibi gözüküyor. Bulut'un, Trabzonspor karşısında ciddi kadro değişimine gitmesi bekleniyor. Savunmadan en uca kadar birçok ismin ve mevkinin değişmesi gündemde. Caner'i İstanbul'da bırakarak bunun ilk adımını attı.
4) Caner kadro dışı kalırken, bazı isimlerin de maça yedek soyunması bekleniyor. Thiam bunlardan biri... Genç hocanın taktik disipline bağlı kalınmaması halinde ilerleyen dönemde de bu tip uygulamalara devam edeceği gelen bilgiler arasında.
5) Başkan Koç, Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes ile oynadığı EuroLeague maçında verdiği fotoğrafla tüm yaşananlara rağmen hocanın yanında oldukları görüntüsünü oluşturdu. Belözoğlu ile beraber bu mesaj verildi. Bulut'un bu fotoğraf sonrasında moralinin yükseldiği öğrenildi. Koç ve yönetimden bazı isimler dün de Samandıra'daydı.
6) Başkanın desteğine rağmen, camiada teknik direktör tartışılmaya devam ediliyor. Fenerbahçe'de lig devam ederken bir hoca değişikliği ihtimali ciddi şekilde gündemde.
7) Trabzonspor maçından alınacak sonuç sadece şampiyonluk iddiası için değil, Fenerbahçe'de başta hoca olmak üzere birçok isim için çok kritik. Beraberlikte dahi hem Bulut'un hem de bazı futbolcuların üzerinde karabulutlar dolaşmaya başlayacak.
8) Kısacası bugün Başkan Ali Koç'tan Emre Belözoğlu'na, Erol Bulut'tan futbolculara kadar herkesin kaderine etki edecek bir 90 dakika oynanacak. Alınacak sonuç kulüp ve camiadaki dengeleri bir anda değiştirebilir.
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