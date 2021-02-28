Son dakika spor haberleri: Dev derbi öncesi 8'er maddede Trabzonspor ve Fenerbahçe!

FİZİKSEL VE ZİHİNSEL HAZIR (TRABZONSPOR / YUNUS EMRE SEL)

1) Trabzonspor için sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı sezonun geri kalanı için büyük önem taşıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularını zorlu karşılaşmaya motive etmek için fiziksel antrenmanların yanı sıra bire bir görüşmeler ve zihinsel olarak hazırlığa da büyük önem verdi.

2) Fenerbahçe'nin özellikle sezonun ikinci yarısındaki tüm maçları analiz edildi ve oyunculara yeni taktik anlayışın nasıl olacağı anlatıldı. Rakibin etkili kanat oyuncularını durduracak çalışmalar yaptıran Avcı, bireysel olarak ise rakip futbolculara özel önlemler almadı.