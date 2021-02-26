26 Şubat 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme’den milli takım tepkisi

Nwakaeme’den milli takım tepkisi
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Giriş Tarihi: 26.02.2021

'da gösterdiği performansla bordo-mavililerin en formda oyuncuları arasında yer alan Nwakaeme, Nijerya Milli Takımı'na alınmama sebebini açıkladı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dönemde gerek 'un gerekse Süper Lig'in en formda oyuncularından biri olan Nwakaeme, ülkesi Nijerya'nın milli takım kadrosuna alınmamasının sebebini açıkladı. Ülkesinde Kwese TV'ye konuşan 31 yaşındaki sol kanat "Milli Takım'da bir kez görev yaptım. İsrail yerine İngiltere veya İspanya'da oynasaydım bir şans daha verirlerdi. İsrail'de oynadığım için milli takım antrenörü Rhor beni küçümsüyordu" ifadesini kullandı.

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