25 Şubat 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları! Uğurcan Çakır...

Son dakika Trabzonspor haberleri Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında dev maçta pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışan bordo-mavililer, eksik oyuncularlarla ilgili de bilgilendirme yaptı. (Ts spor haberi)

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları! Uğurcan Çakır...
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

'in 27'nci haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarına devam etti.

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları! Uğurcan Çakır...

Teknik direktör yönetiminde saat 11.30'da yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları! Uğurcan Çakır...

Sakatlıkları bulunan ile 'in yanı sıra dinlendirilen antrenmanda yer almadı.

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları! Uğurcan Çakır...

Ayrıca , , , ve da antrenmanda yer almazken, ile ise takımdan ayrı çalıştı.

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları! Uğurcan Çakır...

Bordo-mavililer, cuma günü yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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