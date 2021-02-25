Son dakika haberleri: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları! Uğurcan Çakır...
Son dakika Trabzonspor haberleri Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında dev maçta pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışan bordo-mavililer, eksik oyuncularlarla ilgili de bilgilendirme yaptı. (Ts spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı.
Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in yanı sıra dinlendirilen Hugo antrenmanda yer almadı.
Bordo-mavililer, cuma günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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